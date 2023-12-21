إنهاء الهيمنة.. 3 دول عظمى توجه ضربة غير مسبوقة لـ الدولار الأمريكي

قامت البنوك المركزية لدول مجموعة بريكس بالتخلي عن الدولار الأمريكي خلال العام لحماية عملاتها المحلية، حيث لجأت دول مثل الصين والهند وروسيا، من بين دول أخرى، إلى التخلص من الدولار الأمريكي لمنع عملاتها المحلية من الانخفاض.

ويجد الدولار الأمريكي طريقه ببطء للخروج من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول البريكس.

وكان عام 2023 سيئًا نسبيًا بالنسبة للدولار الأمريكي، حيث تتطلع مجموعة بريكس والدول النامية الأخرى إلى اقتلاعه من العملة الاحتياطية العالمية.

وفي عام 2023 وحده، انخفضت احتياطيات الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المركزية بنسبة 6.48%. ولكن ما يثير الدهشة هو أن العملات المحلية مثل الين الياباني واليوان الصيني زادت حصتها في احتياطيات البنوك المركزية.

وتظهر البيانات الأخيرة أن اليورو ارتفع بنسبة 0.83%، وارتفع الين الياباني بنسبة 1.45%، وقفز اليوان الصيني بنسبة 1.37%. في الختام، يشير التطور إلى أن الدولار الأمريكي في تراجع، في حين أن عملات البريكس في ارتفاع.

وباعت الهند الدولار الأمريكي بقوة في أسواق الصرف الأجنبي لتعزيز الروبية في نوفمبر من هذا العام.

ومن ناحية أخرى، أوقفت الصين الشركات التي تقوم بعمليات شراء بالجملة بالدولار الأمريكي، وأعلنت قاعدة مفادها أن المؤسسات المالية يمكنها الاحتفاظ بودائع بالعملة الأجنبية بنسبة الثلث فقط.