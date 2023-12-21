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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عرض بـ 5 ملايين دولار.. هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي؟

محمد الشناوي لاعب
محمد الشناوي لاعب الأهلي

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل هامة بشأن محمد الشناوي لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، والمتواجد في المملكة العربية السعودية مع الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية. 

تفاصيل عرض مغري لضم محمد الشناوي 

وقال "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "تن"، إن محمد الشناوي عقد جلسة مع بعض الوسطاء من أجل تسهيل انتقاله إلى صفوف نادي ضمك السعودي مقابل 5 مليون دولار، والعرض تم خلال تواجد اللاعب في بطولة كأس العالم للأندية، وبعد أدائه المميز أمام نادي اتحاد جدة السعودي. 

وأضاف أن أحد النقاد السعوديين صرح أن محمد الشناوي واحد من ثلاثة لاعبين قد ينتقل للدوري السعودي، "مش عاوز حد يطلع يقول طالع تقول خبر قبل مباراة تحديد المركز الثالث، الخبر هو خبر، ولما أي حد بيكتب خبر أو يقول خبر قبل مباراة مهمة عادي، ولا بيأثر على أداء لاعب أو تركيزه، كل دي أفلام على السوشيال ميديا". 

واستكمل أن لاعب بحجم محمد الشناوي أو أحمد سيد زيزو لا يتأثر بتصريحات الجماهير أو اللاعبين أو المسؤولين أو أي شيء، وإنما يكون هناك تشتيت وعدم تركيز للاعب وهو أثناء المباراة.

وواصل أن محمد الشناوي له من الثبات الانفعالي للتصدي لأي ضغوط، وهذا يظهر بقوة خلال المباريات، “خلينا نشوف هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي وهيوافق على العرض ولا لا؟”. 

محمد الشناوي إسلام صادق الأهلى كأس العالم للاندية الشناوي

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