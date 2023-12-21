توقّع مثير من زوجة خالد الغندور بشأن مباراة الأهلي وأوراوا في مونديال الأندية

نشر الإعلامي خالد الغندور مقطع فيديو له هو وزوجته دينا سليم بشأن مباراة الأهلي وأوراوا الياباني.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك :" 2-1 للأهلي ملكة التوقعات دينا سليم وخالد الغندور وتوقع مختلف لمباراة الأهلي غدا في كأس العالم للأندية".

يلتقى النادى الأهلى في الرابعة والنصف مساء غدٍ ، مع فريق أوراوا الياباني بطل آسيا على استاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتلقى الأهلي هزيمة بهدفين دون رد على يد فلومينينسي البرازيلي، فيما خسر فريق أوراوا الياباني من مانشستر سيتي في مباراة نصف النهائي للبطولة.