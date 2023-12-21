رغم إعدام الجاني| قضية نيرة أشرف تعود للساحة.. دعوى جديدة من أسرة الضحية

تحتل قضية دعوى التعويض المقامة من قبل أسرة الطالبة نيرة أشرف, محل اهتمام واسع في الرأي العام. حيث قام محامي العائلة بتقديم دعوى قضائية للمطالبة بتعويض بقيمة 10 ملايين جنيه من أسرة الجاني محمد عادل، الذي أنهى حياة الطالبة بطريقة مروعة.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على تفاصيل هذه القضية الحساسة والتطورات الأخيرة المتعلقة بها.

تفاصيل الدعوى القضائية

الطلب والجلسة

وأكد محامي أسرة نيرة أشرف، السيد خالد عبد الرحمن، أنه تم رفع الدعوى القضائية للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من أسرة الجاني، محمد عادل.

ووفقًا لتصريحاته، فإن هذا التعويض يأتي كتعويض نهائي، بعد أن تم التقدم بطلب تعويض مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه أمام محكمة الجنايات.

وتحديدًا، ستنظر المحكمة في هذه الدعوى المهمة في جلسة مقررة في 11 يناير 2024.