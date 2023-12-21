قبل كأس الأمم الأفريقية.. تعرف على موعد استضافة إبراهيم فايق لـ فيتوريا

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن موعد لقاء خاص وحصري مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وكتب فايق عبر حسابه بموقع فيسبوك: "قبل كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار".. انتظروا.. لقاء خاص وحصري مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في ضيافة إبراهيم فايق في حلقة استثنائية من #جمهور_التالتة يومي السبت والأحد المقبلين .

وكشف الكاف، عن قائمة الحكام لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة المقامة بكوت ديفوار.

ضمت القائمة 7 حكام من مصر و 5 حكام من الجزائر و7 حكام من المغرب ، ولأول مرة تونس بدون حكم ساحة في كأس الأمم الأفريقية ، فقط تم اختيار حكمين من تونس أحدهم مساعد حكم والآخر علي تقنية الفيديو VAR

ضمت القائمة أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة محمود ابوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين محمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR.