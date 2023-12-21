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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: جنوب لبنان منطقة قتال طالما بقي فيها حزب الله

جنوب لبنان
جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن جنوب لبنان منطقة قتال طالما بقي فيها حزب الله.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “حزب الله يحاول جر لبنان إلى منزلقات خطيرة”.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل لن تصبر على تهديدات حزب الله وسنبعده عن الشمال، مضيفا أن “إسرائيل ستبعد حزب الله عن الشمال دبلوماسيا أو عسكريا”.

وأمس، قال جالانت، إن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات ومحاولات ضرب إيلات، مشيرا إلي أن القوات البحرية والجوية تستعد لجميع السيناريوهات.

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وأضاف جالانت، خلال زيارته سفينة الصواريخ “ساعر 6” في خليج العقبة، إن “تهديد حرية الملاحة في مضيق باب المندب، على بعد 2000 كيلومتر من إسرائيل، لا يشكل تهديدا لحركة المرور إلى إسرائيل فحسب؛ بل أيضا للملاحة الدولية في المياه التابعة لجميع البلدان”، في إشارة إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن التي تتجه إلى إسرائيل.

حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان

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