حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

أثار العديد من الفنانين الجدل خلال عام ٢٠٢٣ بتصريحاتهم الجريئة ، والتي تسببت في مشاكل كبيرة للعديد منهم .

ونرصد أبرز التصريحات الجريئة في عام ٢٠٢٣.

وائل جسار وديانة زوجته:



حل الفنان اللبناني وائل جسار ضيفًا على برنامج «زمن»، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر شاشة «LBC»، وكشف الكثير عن حياته الشخصية والمهنية.

وجاء أبرزها ديانة زوجته ميراي، والتي تعرف عليها في أولى عشريناته وأنها تبلغ من العمر مثله تقريبًا.

وتطرق الفنان اللبناني في حديثه عن ديانة زوجته، وفاجأ الجمهور بأنه طلب منها تغيير ديانتها المسيحية احترامًا له كرجل مسلم لأنه من المفترض أن تتبع المرأة زوجها، مشيرًا إلى أنه زوجته أصبحت تتبع التقاليد المُسلمة وتصوم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار «جسار» إلى أنه لم يطلب من زوجته ميراي ارتداء الحجاب أو التخلي عن عائلتها المسيحية، لكنه فقط طلب منها أن تدخل الإسلام من أجل بناتهما.

تعاطي المخدرات

وكشف «جسار» خلال البرنامج حقيقة تعاطيه المخدرات، وقال إن عالم الفن مليء بالعديد من الصعوبات والمغريات التي تحتاج إلى ضبط نفسي وأخلاقي شديد حتى لا يقع فيها الشخص مثل غيره من الفنانين، ومن بين تلك المغريات تعاطي المخدرات.

أكد الفنان اللبناني أنه لم يتعاطى المخدرات أبدًا في حياته كما هو متداول، حتى أنه لم يجربها، لأنه يعتبرها من المحرمات والكبائر، ويستحيل أن يؤذي نفسه بها، وعلق قائلًا: «أقسم بالله بحياتي ما تعاطيت المخدرات.. وأنا بريء من هالخبريات.. عندي هنن من المحرمات.. وكتير فنانين فاتوا بالحيطان بسببها».

طبيب نفسي

وتطرق «جسار» في حديثه إلى أنه يزور طبيب نفسي، بسبب الضغط العصبي والنفسي الذي يتعرض له خلال عمله في الفن، كما أشار إلى أنه لا يجد في ذلك شيء معيب.

ولفت «جسار» أنه يتناول أدوية مهدئة ساعدته كثيرا على ضبط أعصابه وتمالك نفسه بشكل كبير، وأنه اقترب من إيقاف استخدامها.

باميلا الكيك

أثارت الفنانة باميلا الكيك الجدل بعد أن أدلت بعد تصريحات مثيرة للجدل فى آخر لقاءاتها التليفزيونية ، حيث قالت إنه لا يجوز أن نترحم على بعض عمالقة الفن الذين رحلوا عنا مثل صباح ووديع الصافي ، لأنهما كانا على سجيتهم فى الحياة.

معلقًا: ملحم بركات وصباح ووديع الصافي مينفعش نقول عليهم الله يرحمهم.. وشايفاهم دلوقتي بيشربوا كاس ويسكي ومبسوطين وقاعدين على سجيتهم في الحياة.

وعن فكرة الإيمان وعلاقتها بربنا ، قالت باميلا الكيك: يجب أن يكون عندنا إيمان بذاتنا ، معلقة: أنا شخص بيتعايش مع حاله، وعشان أكون مؤمنة في حياتي شكيت كتير في ربنا والشك بييجي بعده إيمان ويقين، وجدي كان ضد أن يكون في فنانين بعيلته وقولت لأهلي عايزه أكون ممثلة وأنا عندي 5 سنين.

وتطرقت بالحديث عن كره المجتمع للإعلاميين والسياسيين بسبب صراحتهم ، معلقة: "أكتر اتنين مكروهين في العالم السياسين والإعلام، لأنهم أكتر ناس بيعملوا للغير وبيوصلوا رسالة صح ، ورئيس أمريكا قبل ما بيقول كلمة للناس بيتفرج على كرتون".

وكان آخر أعمال باميلا الكيك مسلسل كريستال، وعرض العمل خلال الفترة الماضية على منصة شاهد الإلكترونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وضم العمل عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم: محمود نصر، رولا حمادة، ستيفاني عطا الله، لين غره، وعدد آخر من الفنانين ، وكانت قد تعرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل لانتقادات شديدة ، حيث انتهت بإفلاس عليا كرم، وتركها للمنزل؛ لأنه أصبح لفاي وفقًا للإرث، وقامت فاي بتعليق صورة لها على الحائط مثل صورة عليا السابقة، وأصبحت فاي في نهاية المطاف وحيدة، بعدما ابتعدت عن جواد عنها، ونشب خلاف بينها وبين شقيقتها ندى -أنجو ريحان- انتهى بتركها للمنزل الكبير برفقة منزلها وجنينها الجديد.

إيمان العاصي وطلاقها:

حلت الفنانة إيمان العاصي ضيفة ببرنامج بلا تصنيف، الذي تقدمه جريس راضي، على قناة LBC، وتحدثت عن أبرز المواقف الشخصية والنفسية التي تعرضت لها والتي أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحدثت إيمان العاصي عن وفاة والدها قائلة: والدي توفى منذ سنتين ولا أستطيع ان أتعود على موته، كنت متعلقة به جدًا، وكان رحيله من أصعب المواقف في حياتي.

وعن طفولتها قالت: قررت أن أعيش مع والدتي بعد انفصالها عن والدي لأنها كانت وحيدة ولكن أخوتي عاشوا مع والدي وقتها.

وعن الزواج، أضافت: أنا تزوجت وحملت في ابنتي ريتاج واتطلقت في سنة واحدة ولست جاهزة للزواج مرة ثانية.

أصالة نصري



تداولت اخبار انفصال أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي وكشفت الفنانة السورية أصالة نصري، للمرة الأولى سبب انفصالها عن زوجها السابق المخرج طارق العريان، وذلك خلال أحدث لقاء لها مع برنامج "حبر سري" فقالت: "السبب الحقيقي هو الشخص نفسه، هو السبب مش أشخاص آخرين.. لا علاقة لنا بالغريب، سواء كانت كومبارس أو غير ذلك".



رضوى الشربيني والهجوم على الرجال:

تصدَّرت الإعلامية رضوى الشربيني المشهد عبر موقع التواصل الاجتماعي بعدما قررت قناة «cbc» إحالتها للتحقيق بسبب منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يحمل الإهانة للرجال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ولم تكن المرة الأولى التي تثير بها الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا، ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز تصريحات رضوى الشربيني المثيرة للجدل:

رضوى الشربيني تصف الرجل «بالخروف»

وكانت رضوى الشربيني نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال أيام عيد الأضحى، قائلة: «مش فاهمة ليه البنات مابتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟».



بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام:

هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».



أبرز تصريحات يوري مرقدي الجريئة





قام الفنان يوري مرقدي بيعض التصريحات المثيرة للجدل التي تسببت في الهجوم عليه ومن ابرزها :

- الدين عمره ما قرب الناس من ربنا بل يبعدهم بس وهذه قناعاتي الشخصية.

- أنا وزوجتي ألفت غير متدينين واحنا الاتنين ضد الدين ولكنا لسنا ملحدين.

طبقت مع زوجتي ألفت مبدأ المساكنة ومكناش مستنيين رأي حد في اللي بنعمله ولا كان هاممني.

- ابنتي الكبرى تطبق المساكنة حاليًا مع صديقها في كندا.

فكرة المساكنة هي أن الزواج يعتبر أمرا مصيريا وقرارا يتخذه الإنسان من دون أن يكون هناك خبرة 1% قبل الدخول فيه.

- ازاي واحدة تتجوز واحد وتتفاجئ بعدها إن فيه حاجات مش عاجباها فيه.

- أرفض خوض ابنتي تجربة المساكنة في لبنان بسبب القيود عليها والعادات والتقاليد.