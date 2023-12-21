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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: بطولة العالم للجمباز فرصة جيدة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور إيهاب آمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وذلك للوقوف على آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للجمباز الفني، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 19 فبراير المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

آكد أشرف صبحي، أن الدولة المصرية على استعداد تام لاستضافة كافة البطولات الدولية والقارية لما لديها من قدرات وبنية تحتية قوية تؤهلها لذلك.


كما اعرب وزير الرياضة عن سعادته باستضافة مصر للبطولة، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة جيدة لاستعداد لاعبي المنتخب لخوض منافسات البطولة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

من جانبه توجه رئيس الاتحاد المصري للجمباز بالشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده التي يقدمها للاتحادات الرياضية وخاصة الاتحاد المصري للجمباز والتي ساهمت في الارتقاء بالمنظومة الرياضية.

وقال إن الجمباز المصري سيشارك وبقوة خلال البطولة من اجل التأهل لدورة الالعاب الاولمبية والمنافسة فيها على ميدالية.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة ما يقارب 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 64 دولة، أكدوا المشاركة بالبطولة حتى الآن.

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