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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتقدو معتمد جمال.. نجم الزمالك السابق: الجمهور لا يحب ممدوح عباس

صدى البلد


قال تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، إن نادي الزمالك استحق بجدارة التأهل لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، رغم تعادل الفارس الأبيض مع ساجرادا الأنجولي في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات للبطولة.


وأضاف تامر عبد الحميد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،: أن تأهل نادي الزمالك لربع نهائي كأس الكونفدرالية، أكبر رد على منتقدي معتمد جمال المدير الفني للفريق، والذي أثبت أنه مدرب من طراز فريد.

وأشار عبد الحميد، إلى أن معتمد جمال نجح في إعادة الثقة للاعبي الزمالك، واستطاع تحقيق مستوي متميز أعاد الثقة للجماهير رغم المشاكل التي يتعرض لها الفريق وأبرزها غيابات النجوم وهم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، بخلاف عدم إبرام صفقات سوبر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قائلاً: «معتمد جمال عامل زي بدلة سمير غانم في مسرحية المتزوجون، كل لما يشد الجاكت البنطلون يقع».

وتابع عبد الحميد، أن فريق الزمالك اختلف كثيرا عن السنوات السابقة، مشيرا إلى أن تأهل الزمالك في بطولة الكونفيدرالية إنجاز كبير..

وواصل عبد الحميد، أن مجلس الزمالك اقترب من حل أزمة القيد، مطالباً بعدم التفريط في أحمد سيد زيزو، وتدعيم الفريق في يناير المقبل بـ 6 صفقات قوية خلال انتقالات يناير.

وانتقد عبد الحميد، خلال تصريحاته، تصرفات ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، بشأن تدخله في شؤون الفريق وبالأخص التدوينة التي دونها اليوم بشأن بقاء زيزو في الزمالك ، قائلاً : «أن جمهور الزمالك أجمع عن عدم حبه وعدم قبوله»، مؤكداً أن ممدوح عباس أضر نادي الزمالك، وهو سبب أساسي فى مشاكل الزمالك الفترة الأخيرة.

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