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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المنتخب السابق يهاجم فيتوريا بسبب اختيار اللاعبين.. فيديو

فيتوريا
فيتوريا

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، إن القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها الشهر المقبل في كوت ديفوار، وتضم القائمة 55 لاعبًا سيتم اختصارهم لـ27 لاعبًا في القائمة النهائية التي يتم إرسالها في الثالث من يناير المقبل، بها العديد من المفاجآت.


وأضاف نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،: أن البرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، فاجئ الجميع بتلك القائمة التي شهدت ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز رغم اعتزاله اللعب الدولي، قائلاً «عبدالله السعيد لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة».


وهاجم نبيل، فيتوريا بسبب عدم ضم طارق حامد لاعب وسط فريق ضمك السعودي، لقائمة، قائلاً :« كان يجب ضم طارق حامد كتكريم له لما قدمه مع المنتخب خلال السنوات الماضية»، مؤكداً أنه من الصعب تواجد طارق حامد في كأس العالم.
وعن ضم حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الأهلي، قال نبيل،« إندهشت من انضمام حسين الشحات وإمام عاشور وتجاهل طارق حامد رغم انهم استبعدوا من المعسكر الماضي».


وأشار نبيل، إلى أن ضم فيتوريا لمدافع الزمالك محمود الونش، بالقائمة لها علامات استفهام، بسبب عدم مشاركة اللاعب مع فريقة لمدة 7 شهور ماضية وأنه مازال في مرحلة العلاج والتأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، مؤكداً انه يحتاج لمدة شهرين للعودة للملاعب.


وانتقد نبيل، فيتوريا بسبب عدم ضم هداف الدوري المصري حسام أشرف لاعب فريق بلدية المحلة، مؤكداً انه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة أكثر من مرة هذا الموسم، قائلاً «استبعاد حسام أشرف من القائمة أمر غريب».

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