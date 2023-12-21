خبير تحكيمي: سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء أمام فيوتشر.. والسيد منير ارتكب كارثة

أكد الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح أن تكرار الأخطاء التحكيمية بالدوري المصري في بداية الموسم الحالي يدل على عدم المتابعة الفنية من قبل لجنة الحكام لتلك الأخطاء، مشيرًا إلى أن الحكم السيد منير ارتكب كارثة تحكيمية في مباراة مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وقال صلاح عبد الفتاح، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «معايير فيتور بيريرا خطأ، ولا أحد في العالم يقوم بذلك»، مضيفًا أن «بيريرا قال للحكام إنه إذا عاد الحكم إلى تقنية الـVAR، وكان قرار الـVAR مغايرًا لقرار الحكم سيتم خصم نقاط في تقييم خفض تقييم الحكام وهذا قرار خاطئ».

وأضاف صلاح عبد الفتاح أن «التحكيم به مشاكل كثيرة جدًا على مدار 9 جولات من الدوري، وبدأنا الموسم بمشاكل كثيرة»، معتبرًا أن ما يحدث نتيجة عدم المتابعة الفنية للجنة الحكام.

وأشار الخبير التحكيمي إلى أن تكرار الأخطاء التحكيمية تأكيد على عدم المتابعة الفنية من لجنة الحكام.

ولفت محمد صلاح عبد الفتاح إلى أن قرار تعيين السيد منير حكمًا لمباراة مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا يعكس خللًا في معيار اختيار الحكام.

ورأى الخبير التحكيمي أن سيراميكا كليوباترا كان يستحق ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر، وقرار حكم الساحة السيد منير في البداية كان صحيحًا، واستدعاء تقنية الـVAR له لم يكن في محله، وكان عليه أن يبقي على قراره باحتساب ركلة الجزاء

واعتبر أن الحكم السيد منير ارتكب كارثة تحكيمية بمعنى الكلمة فى مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر.