صحفي نيجيري: الأهلي قادر على الفوز بالبرونزية.. وأعترض على النظام الجديد لمونديال الأندية

أكد أوساسو أوبايوانا، صحفي نيجيري في موقع «بي بي سي» البريطاني، أن الأهلي قادر على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى اعتراضه على النظام الجديد من كأس العالم للأندية، الذي سيبدأ في نسخة 2025.

وقال أوبايوانا، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أعتقد أن الأهلي في عقلية الفريق إذا لم تكسب كل المباريات فهناك أزمة ولذلك أنا غير متفاجئ من ردة فعل الجمهور بعد النتائج الأخيرة».

وأردف قائلًا: «جماهير الأهلي لا تؤمن الا بالفوز في جميع المباريات».

وأكد أن الأهلي قادر على الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، قائلًا: «أعتقد أن الأهلي سيفوز على أوراوا الياباني، وأتمنى أن ينسوا ما حصل أمام فلومينينسي، وأعتقد أن لديهم الفرصة للفوز بالمركز الثالث».

وأشار الصحفي النيجيري إلى أنه لا يدعم الشكل الجديد من كأس العالم للأندية، مضيفًا أنه يجب إراحة اللاعبين مع نهاية الموسم، متسائلًا: «أنا لا أفهم لماذا الفيفا مهتمًا بالنواحي المادية بهذا الشكل».

وحول رأيه في تضارب موعد كأس العالم للأندية مع النسخة بعد المقبلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، قال أوبايوانا: «أنا متضايق للغاية لأن رئيس الكاف باتريس موتيسيبي عندما يناقشون في الكاف هذه الخطط ماذا يقولون لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو فيما يتعلق بموعد كأس العالم للأندية وتضاربها مع كأس أمم أفريقيا.. هذا يفتقد للاحترام لأفريقيا ويفتقد الاحترام من الفيفا للقارة وللكاف».