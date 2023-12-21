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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنفانتينو يتحدى محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر.. تفاصيل

صدى البلد

اعتبر السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر الأوروبي، "لا يغيّر شيئاً فعلياً".

جاء ذلك بعدما قضت المحكمة بأن الإجراءات التي اتخذها "فيفا" والاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" لعرقلة تأسيس دوري السوبر الأوروبي، تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن الاتحادين "يسيئان استخدام مركزيهما" للهيمنة في كرة القدم.

إنفانتينو كتب على "إنستجرام": "مع كامل الاحترام لمحكمة العدل الأوروبية، فإن حكم اليوم لا يغيّر أي شيء فعلياً".

وأضاف: "تاريخياً، نظمنا أفضل المسابقات في العالم، وسيكون هذا هو الوضع أيضاً في المستقبل".

وتابع: "سنستمر في تقديم البطولات الأكثر إثارة وتنافسية وذات مغزى في العالم، وسنستخدم إيراداتنا لتطوير كرة القدم في كل ركن من العالم، من خلال برامج التضامن".

وشدد إنفانتينو على أن "فيفا سيواصل فعل ذلك، كما هو الحال دائماً، بتعاون وثيق مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية".

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