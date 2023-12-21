وزير الخارجية الإماراتي يجتمع مع مسؤول فلسطيني في أبوظبي

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية يوم الخميس أن وزير الخارجية الإماراتي التقى بمسؤول كبير في السلطة الفلسطينية في أبو ظبي حيث ناقشا الجهود الدولية لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.

وفقا لرويترز، التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين شيخ لبحث الأزمة الإنسانية في القطاع الساحلي.

شدد الشيخ عبدالله خلال اللقاء على أهمية إعطاء الأولوية للمفاوضات نحو إطار اتفاق السلام على أساس الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

الإمارات، القوة الخليجية، واحدة من الدول العربية القليلة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وأقامت علاقات عام 2020 بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ومهدت الطريق أمام الدول العربية الأخرى لبناء علاقاتها الخاصة مع إسرائيل.

توسطت قطر ومصر بين إسرائيل وحماس في هدنة أواخر نوفمبر أطلقت خلالها حماس سراح 110 نساء وأطفال وأجانب كانت تحتجزهم مقابل إطلاق سراح 240 امرأة ومراهق فلسطيني من السجون الإسرائيلية.