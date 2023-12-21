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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عن انتهاء أزمة مستحقات وادي دجلة الخاصة بصفقة إبراهيما نداي.

وكتب أحمد حسن: الزمالك ينهي أزمة مستحقات وادي دجلة الخاصة بصفقة إبراهيما نداي.

وانتهت أحداث مباراة ساجرادا الأنجولي ونادي الزمالك، بالتعادل السلبي، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط متصدرا المجموعة، وساجرادا يرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط، ويتذيل المجموعة أكاديمية سوار دون نقاط.

أحمد حسن ابراهيما نداي لاعب الزمالك صفقة نداي جماهير الزمالك

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