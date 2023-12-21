أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عن انتهاء أزمة مستحقات وادي دجلة الخاصة بصفقة إبراهيما نداي.

وكتب أحمد حسن: الزمالك ينهي أزمة مستحقات وادي دجلة الخاصة بصفقة إبراهيما نداي.

وانتهت أحداث مباراة ساجرادا الأنجولي ونادي الزمالك، بالتعادل السلبي، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط متصدرا المجموعة، وساجرادا يرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط، ويتذيل المجموعة أكاديمية سوار دون نقاط.