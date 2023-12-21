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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: مصر دائما تدافع عن حق شعبنا.. فيديو

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل لاتريد أي وسائل إعلام تنقل الاحداث على غير رغبتها.

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السفير محمد حجازي: القاهرة أصبحت مركزا دوليا للاتصالات بشأن الاوضاع في غزة.. فيديو

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الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا في غزة


 

وأضاف المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "تم قطع الاتصالات من أمس في قطاع غزة من رفح حتى بيت حانون ولا يمكن التواصل مع أي مكان في غرة ولا يمكن الاطلاع على حجم المجازر والقتل الذي يحدث في غزة بسبب قطع الاتصالات".

 

وأشار: "أمريكا ترفض ان يتضمن قرار مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة اي كلمة عن وقف اطلاق وتريد ان تحصر العملية بهدن إنسانية".


 

وأشاد  المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، بدرر الدولة المصرية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتصدي محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا : "مصر دائمًا تدافع عن الحق الفلسطيني وتلبية حقوقه".

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