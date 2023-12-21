محلل سياسي فلسطيني: مصر دائما تدافع عن حق شعبنا.. فيديو

قال المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل لاتريد أي وسائل إعلام تنقل الاحداث على غير رغبتها.





وأضاف المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "تم قطع الاتصالات من أمس في قطاع غزة من رفح حتى بيت حانون ولا يمكن التواصل مع أي مكان في غرة ولا يمكن الاطلاع على حجم المجازر والقتل الذي يحدث في غزة بسبب قطع الاتصالات".

وأشار: "أمريكا ترفض ان يتضمن قرار مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة اي كلمة عن وقف اطلاق وتريد ان تحصر العملية بهدن إنسانية".





وأشاد المستشار طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، بدرر الدولة المصرية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتصدي محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا : "مصر دائمًا تدافع عن الحق الفلسطيني وتلبية حقوقه".