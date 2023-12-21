محمد موسى: محدش يقدر يدير مصر بنفس احترافية ورصانة الرئيس السيسي

قال الإعلامي محمد موسى، إن نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهذه الكتلة التصويتية الضخمة يوصل رسائل هامة وهي أن الشعب اختار رئيسه بأغلبية كاسحة وكما أكدت قبل الانتخابات أننا محتاجين لرئيس الضرورة والرئيس السيسي هو رئيس الضرورة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، محدش كان يقدر يدير كل هذه الأحداث سواء الداخلية أو الخارجية أو المحيطة بنا بنفس احترافية الرئيس السيسي ولا برصانة وحكمة ورشد الرئيس السيسي .



تابع محمد موسى، "المهم أن العالم كله شاف وعرف أن الشعب كله خلف قيادته السياسية وبكل قوة .. وألف مبروك لمصر وربنا يعين الرئيس السيسي علي هذه المسئولية الكبيرة".

