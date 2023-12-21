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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

صدى البلد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المباراة القادمة، وطالبهم بطي صفحة مواجهة فلومينينسي البرازيلي، والتفكير فقط في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ثم أجرى اللاعبون مرانًا استشفائيًّا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي.

كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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