تباين أداء مؤشرات الورصة خلال تعاملات الأسبوع

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.666 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%.

تباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24305.09 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5389.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7764.52 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 29377.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 6296.91 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 166.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.877 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.482 مليار ورقة منفذة على 641 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 11.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 88.67%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.



ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 11.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 846.6 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 226.5 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6.1 مليار جنيه، بحجم تداول 4 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 272.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 17.2 مليار جنيه بحجم تداول 4.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 499.4 ألف عملية.