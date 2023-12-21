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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: مستعدون لموسم الشتاء والأمطار

خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة مستعدة لموسم الشتاء، وهناك ربط دائم بين غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية وإدارة الأزمات وغرف العمليات بالمحافظات.

حديث عن موسم الشتاء 


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أنه تم رفع درجة الجاهزية بالنسبة للمعدات التي تمتلكها المحافظات لرفع المياه، وإعادة تمركزها، والربط أيضًا مع وزارة الإسكان من خلال مع شركات مياه الشرب الصرف.
ولفت إلى أنه تم التنسيق أيضًا مع وزارة الموارد المائية من أجل ضبط مناسيب الترع وغيرها،  بالاضافة للمراجعة مع المحافظات من أجل ضبط معايير السيطرة والسلامة، متابعا: "كل ده تم مراجعته من خلال فرق عمل في محافظات الجمهورية الـ27".

التنمية المحلية الشتاء خالد قاسم سارة حازم كل الزوايا مياة الشرب

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