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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني : مخرجات الحوار الوطني جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن استمرار الحوار الوطنى له دلالة سياسية.

 

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نائبة: عودة الحوار الوطني يؤكد حرص الرئيس على استكمال بناء الجمهورية الجديدة

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مهران: استكمال جلسات الحوار الوطني يعكس حرص الرئيس السيسي على إثراء الحياة السياسية

وأضاف محسب، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الملف الاقتصادي في كل دول العالم وليس مصر الأهم لأنه يمس المواطن بشكل مباشر".

لافتا: "الملف الاقتصادي في مصر شائك جدا في هذه الفترة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم".

وأشار: "المخرجات الأولية التي خرجت من جلسات المرحلة الاولى من الحوار الوطني عدلت كثيرا في الاستثمار وجذبت الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر".

وأوضح: "الحوار الوطني أحدث حالة من التآلف بين الأحزاب المصرية والجميع جلس على طاولة المفاوضات لأول مرة كقوى سياسية تجلس وتجتمع على مائدة واحدة"، مشيرا: "الحوار الوطني الذي نجح في إذابة الجليد بين القوى السياسية والوطنية، وخلق حالة من التلاحم بين أطياف الشعب المصري المختلفة، فكانت المرة الأولى التي تجلس فيها تيارات سياسية متعارضة على مائدة واحدة تناقش قضايا وطنية دون تصارع أو خلافات".

 

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