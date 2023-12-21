برلماني : مخرجات الحوار الوطني جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن استمرار الحوار الوطنى له دلالة سياسية.

وأضاف محسب، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الملف الاقتصادي في كل دول العالم وليس مصر الأهم لأنه يمس المواطن بشكل مباشر".

لافتا: "الملف الاقتصادي في مصر شائك جدا في هذه الفترة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم".

وأشار: "المخرجات الأولية التي خرجت من جلسات المرحلة الاولى من الحوار الوطني عدلت كثيرا في الاستثمار وجذبت الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر".

وأوضح: "الحوار الوطني أحدث حالة من التآلف بين الأحزاب المصرية والجميع جلس على طاولة المفاوضات لأول مرة كقوى سياسية تجلس وتجتمع على مائدة واحدة"، مشيرا: "الحوار الوطني الذي نجح في إذابة الجليد بين القوى السياسية والوطنية، وخلق حالة من التلاحم بين أطياف الشعب المصري المختلفة، فكانت المرة الأولى التي تجلس فيها تيارات سياسية متعارضة على مائدة واحدة تناقش قضايا وطنية دون تصارع أو خلافات".