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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

طب الأزهر تعلن عن مؤتمر يتناول الجديد في مجال جراحات العظام التخصصية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أعلن الدكتور لبيب يسري، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنين بالقاهرة، أن المؤتمر السنوي السابع للقسم يتناول كل ما هو جديد وحديث في مجال جراحات العظام التخصصية بمشاركة أساتذة جراحة العظام بكليات الطب بالجامعات المصرية، وأطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والذي يقام تحت عنوان: "الجديد والحديث في مجال جراحة العظام التشخيص والعلاج" برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس قسم جراحة العظام أن جلسات المؤتمر العلمية الثمانية تتناول الجديد والحديث في مجال مناظير جراحة العظام، إضافة إلى جلسة علمية حول الجديد في  مجال تشخيص وعلاج أورام العظام بحضور قامات علمية كبيرة في كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى ورش عمل على هامش المؤتمر تتضمن شرحًا عمليًّا بهدف زيادة الخبرات وتعظيم الإفادة لشباب الأطباء.

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