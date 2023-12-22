كاتب صحفي: مصر أرسلت مساعدات إنسانية لغزة تفوق ما قدمته دول العالم..فيديو

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن مصر قدمت مساعدات إنسانية إلى قطاع غرة تفوق ما قدمته دول العالم.





وأضاف الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "إسرائيل كانت تزعم دائما أن مصرتغلق معبر رفح، وأيضا العديد من الدول في المجتمع الدولي كانت تزعم ذلك، لكن الحقيقة أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح على الاطلاق".

وأشار: "الدولة المصرية كان لديها حرص شديد على وصول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة"، موضحا: "بريطانيا و أمريكا وجهان لعملة واحدة و تغير الموقف البريطاني مهم و له صدى واسع على قرار مجلس الأمن".