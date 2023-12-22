نائب العربي للدراسات: قادة إسرائيل موقفهم حرج للغاية بعد فشلهم في غزة

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على التصويت بشأن تعزيز دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يزيد غضب المجتمع الدولي والاقليمي عليها.

وأضاف الدكتور مختار غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر تقوم بمفاوضات حيثية مع قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لإبرام صفقة تبادل أسرى على أن تطلق المقاومة ما بين 30 إلى 40 أسيرا مقابل إطلاق إسرائيل عدد من المعتقلين الفلسطينيين على رأسهم ثلاثة من كبار القادة وهم مروان وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات.

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الاحتلال الإسرائيلي يعي جيدا أنه على مدار أكثر من 70 يوما من بداية الحرب على غزة ولم يستطع أن يحقق انتصارا عسكريا، باستثناء الدمار والجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ضد المدنيين، لافتا إلى أن قادة إسرائيل في موقف حرج للغاية بعد فشلهم في غزة.

