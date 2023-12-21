السادس عالميًا في برمجة الروبوتات: تفوقت على 27 دولة.. ومعجب باليابان |فيديو

حكى الطفل يوسف وائل، السادس عالميا في برمجة الروبوتات، كواليس مشاركته في مسابقة كوريا العالمية، قائلا: "كان في مسابقة في مصر أولًا تأهيلا للمسابقة العالمية، ودخلت المسابقة ولم أكن اتوقع حصولي على مركز متقدم وتفاجأت بحصولي على المستوى الأول على الجمهورية".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، على قناة "dmc" : "سافرنا إلى كوريا والجو كان مختلف عن مصر، واكتشفت أشياء كثيرة، وسجلت في المسابقة، وكان فيه يوم تدريب قبل المسابقة على الروبوت الحقيقي".

وأكد قدرته على التفوق على فرق من 27 دولة في مسابقة دولية بكوريا في برمجة الروبوتات، مشيرا إلى أنه من أكبر المعجبين بالثقافة اليابانية ومعلميه وزملاءه في المدرسة دعموه في تنمية موهبته وانتظروه في المطار بعد العودة وتحقيق الجائزة.

وأشار إلى أنه يعمل على تطويره نفسه علميا ويتعلم اللغة اليابانية للاطلاع على كل مستحدثات التكنولوجيا اليابانية ووسائل العلم في العالم.