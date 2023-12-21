معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعداداً لخوض أمم إفريقيا

يبدأ اليوم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفه المدير الفني للمنتخب ، معسكره التدريبى المفتوح استعداداً لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة والمؤهلة إلى كأس العالم خلال الفترة المقبلة.

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم كلا من جمال عبدالناصر، على رمضان، خالد وليد، خالد يسرى، صلاح فرج الله السمان، أحمد على، أحمد مصطفي فرج، محمد سعيد لبيب، إبراهيم السيد صلاح، على فرج، مصطفي حسانين، محمود عبد الوهاب، أحمدعبدالرحمن ضاحي، محمد عبدالحميد، طارق حسن شولا، مصطفي عيد، علاءمحمدمحمود، أحمد فكرى صالح و صابر متولي.

ويستمر المعسكر لمدة ٣ أيام للاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل كأس الأمم الإفريقية.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، أحمد ممدوح المدلك ، ايهاب الجندى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهمات.