توك شو.. بكري: المصريون انتخبوا السيسي لحماية الأمن القومي ووزير الري: نتخذ الإجراءات المناسبة حال إلحاق الضرر بالأمن المائي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

الحق استفيد بـ40% تخفيض.. تفاصيل مد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية

استعرض الإعلامي محمد موسى، تفاصيل مد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة ابتداء من 7 ديسمبر الجاري ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الري: نتخذ الإجراءات المناسبة حال إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن موقف الدولة المصري واضح من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر تملك كل الحقوق في الدفاع عن أمنها المائي.

مصطفى بكري: المصريون انتخبوا الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة، وحرصها على تذليل كل العقبات التي تعيق العملية الإنتخابية، وعملت على تنظيم كل شيء من مساعدة كبار السن.

فصائل فلسطينية تعلن مقـ تل ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة

أكدت فصائل فلسطينية، مقتل ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

جيش الاحتلال ينسف منطقة مسجد فلسطين بالكامل في حي الرمال بغزة

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف منطقة مسجد فلسطين بالكامل في حي الرمال بغزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

عرض بـ 5 ملايين دولار.. هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي؟

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل هامة بشأن محمد الشناوي لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، والمتواجد في المملكة العربية السعودية مع الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

رئيس مجلس السيادة السوداني: الجيش سيقاتل لآخر جندي لينعم شعبنا بالأمن والاستقرار

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان وحريصون على القضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

بداية من نصف فبراير.. تحذير عاجل من رئيس "تغير المناخ" بشأن فصل الشتاء

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه وفقا للنماذج الموجودة وارتفاع درجة حرارة سطح البحر المتوسط وهي نقطة هامة في تشكل طقس منطقة شمال أفريقيا أن يكون الشتاء مضطرب نوعا ما، وهذا الاضطراب أصبح جزء أصيل من مناخ مصر في السنوات الأخيرة، مثل عاصفة التنين التي ضربت مصر في مارس 2020، والتي جاءت بكمية أمطار ضخمة للغاية.