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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألانيا سبور يقسو على بشكتاش بثلاثية في الدوري التركي

بشكتاش
بشكتاش

واصل نادي بشكتاش، نتائجه المتراجعة في بطولة الدوري التركي، بخسارته 1-3 أمام ألانيا سبور، اليوم الخميس، في المرحلة 17 من عمر المسابقة.

وبادر بشكتاش بالتسجيل مبكرا عن طريق عمر كوليي في الدقيقة التاسعة، لكن يوسف أوزدمير تعادل في الدقيقة 38.

وباغت ألانيا سبور، بشكتاش، بتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة بواسطة نيكولاس جانفير وكارلوس إدواردو فيريرا في الدقيقتين 87 و90.


وتوقف رصيد بشكتاش، الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، عند 26 نقطة في المركز الخامس، وارتفع رصيد ألانيا سبور، الذي حقق فوزه الرابع في المسابقة هذا الموسم، إلى 17 نقطة في المركز 15.

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