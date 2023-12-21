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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يرفض دوري السوبر الأوروبي

صدى البلد

أعلن مانشستر سيتي معارضته مشروع دوري السوبر الأوروبي، علماً أنه كان من مؤسسيه عام 2021، قبل انسحابه منه.

جاء ذلك بعدما أعلنت محكمة العدل الأوروبية الخميس، أن اتحادي كرة القدم الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) خالفا قانون الاتحاد الأوروبي، عندما منعا إنشاء هذا الدوري.

وأصدر النادي بيانا جاء فيه الأتي "أكد مانشستر سيتي عام 2021 أنه اعتمد رسمياً إجراءات انسحاب المجموعة من خطط دوري السوبر الأوروبي".

وأضاف: "موقفنا لم يتبدل ، سنبقى ملتزمين بقيم كرة القدم الأوروبية، وسنواصل العمل مع أندية أخرى، من خلال رابطة الأندية الأوروبية والمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)".

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