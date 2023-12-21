رابطة الدوري الإنجليزي تعلن رفضها لـ السوبر الأوروبي

أكدت رابطة أندية الدوري الإنجليزي رفضها الكامل لبطولة دوري السوبر الأوروبي أو أي مفهوم من هذا القبيل، حتى بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بالسماح للأندية بإنشاء بطولة منفصلة عن الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية.

وقال بيان البريميرلييج "حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم لا يحظى بتأييدنا، الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل رفض أي مفهوم من هذا القبيل".

أضاف "يحظى المشجعون بأهمية حيوية في كرة القدم، وقد عبروا عن رفضهم ومعارضتهم المتكررة للمنافسة الانفصالية التي تقطع الصلة بين كرة القدم المحلية والأوروبية".

أوضح البيان "البريميرلييج يود التأكيد على التزامه بالمبادئ الواضحة للمنافسة المفتوحة التي تدعم نجاح مسابقات الأندية المحلية والدولية".

أتم "كرة القدم تزدهر من خلال القدرة التنافسية التي يخلقها الصعود والهبوط والتأهل السنوي على أساس الجدارة في الدوريات المحلية والكؤوس ومسابقات الأندية الدولية والمنافسات والطقوس الطويلة الأمد التي تأتي مع تخصيص عطلات نهاية الأسبوع لكرة القدم المحلية".