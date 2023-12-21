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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على هامش مونديال للأندية.. أساطير الفيفا يفوز على نجوم السعودية 6-1 بمشاركة الحضري

صدى البلد

أقيمت مساء اليوم الخميس مباراة استعراضية على هامش كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، بين فريق أساطير الفيفا وأساطير السعودية.

انتهت المباراة بفوز أساطير الفيفا بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت في جدة على ملعب النادي الأهلي ضمن فعاليات كأس العالم للأندية.

شارك في المباراة العديد من النجوم العالميين والسعوديين، حيث شارك مع فريق الفيفا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من الأساطير العالميين منهم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، والإنجليزي جون تيري، والبازيليان كاكا وخوليو سيزار، والإيطالي دل بييرو، وشارك مع فريق أساطير السعودية سامي الجابر وتيسير الجاسم ونواف التمياط وعبدالله الواكد ومحمد أمين ومبروك زايد.

جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي مع فريق أوراوا الياباني في الرابعة والنصف من مساء غد الجمعة، لتحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية، وبعدها تقام المباراة النهائية بين مانشيستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

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