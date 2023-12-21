الأرض البور .. آثار العدوان الإسرائيلي المستمرة في غزة وخان يونس

يقدم تقرير لفاينانشال تايمز، تحليلاً مرئيًا للأضرار الجسيمة التي لحقت بمدينة غزة وخان يونس خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس.

وتستند المعلومات إلى بيانات من الأقمار الصناعية التجارية وتقييمات الأضرار من الباحثين. ويسلط التقرير الضوء على التأثير الشديد على شمال غزة، الذي يوصف بأنه غير صالح للسكن فعليا.

في مدينة غزة، حيث ركزت قوات الجيش الإسرائيلي غزوها، تضرر ما يصل إلى 75% من المباني منذ أكتوبر. واستهدفت حملة القصف مواقع رئيسية، بما في ذلك مستشفى الشفاء وحي الرمال ومخيمات اللاجئين.

ويتجلى الدمار بشكل أعمق في مخيمات اللاجئين ووسط المدينة والمناطق المحيطة بالشفاء وميناء غزة. ونتيجة لذلك، تم تدمير جزء كبير من مدينة غزة، ما أدى إلى نزوح جماعي للسكان إلى المناطق الجنوبية القريبة من الحدود مع مصر.

تحركت القوات الإسرائيلية جنوبًا باتجاه خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة. وقصفت القوات الجوية خان يونس بشدة، حيث تضرر أكثر من 25% من مبانيها، ويرتفع الرقم بسرعة. ووصف الجيش الإسرائيلي القتال في خان يونس بأنه الأشد خطورة حتى الآن.

يشير التقرير إلى أن حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، يحثون على اتباع نهج أكثر استهدافًا من خلال غارات صغيرة للقوات الخاصة، بدلاً من حملات القصف واسعة النطاق. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كانت إسرائيل ستخفض كثافة عمليتها.

ولم يقدم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت جدولا زمنيا لمثل هذا التحول خلال اجتماع عقد مؤخرا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مشيرا إلى أنه قد يسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم مع سيطرة القوات الإسرائيلية على المزيد من المناطق، على الرغم من عدد المنازل المحدودة المتبقية.