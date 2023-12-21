فرنسا تغلق سفارتها في النيجر

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن فرنسا أغلقت سفارتها في النيجر.

وفي وقت سابق، أعلن جيش النيجر، أن جميع الجنود الفرنسيين، سيغادرون البلاد بشكل نهائي بحلول 22 ديسمبر الجاري، بحسب ما أوردته "فرانس برس".

وتسبب الانقلاب العسكري بالنيجر في 26 يوليو الماضي، في توتر العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي طالبت بالتدخل العسكري لإجهاض تحركات الجيش ضد الرئيس المعزول محمد بازوم.

وكانت القوات الفرنسية في النيجر البالغ قوامها 1500 جندي يتمركزون في العاصمة نيامي، داخل قاعدة عسكرية، تظاهر أمامها أكثر من مرة شعب النيجر مطالبين برحيلهم.