ستاد القاهرة يحتضن بطولة مصر الدولية للريشة لذوي القدرات الخاصة

قرر اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، إقامة النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية لذوي القدرات الخاصة على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

ومن المقرر، أن تقام البطولة الدولية خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول والتي سيعلن عن عددها بشكل نهائي عقب إغلاق باب القيد والمحدد له يوم 8 يناير أيضًا.

ويسبق انطلاق البطولة التصنيف الخاص باللاعبين من أجل تحديد حجم الإعاقة.

وبدأ مسؤولو الاتحاد خلال الفترة الماضية في عمل إجتماعات دورية بشكل مكثف مع اللجنة العليا للبطولة وبحث متطلبات مسؤولي اللجان المختلفة من أجل توفيرها والعمل على حل جميع العراقيل ومتابعة سير العمل الخاص باللجان.

وأكد الدكتور علي حسب الله، أن الاتحاد يعمل خلال الفترة الماضية بكامل طاقته بهدف الانتهاء من كافة الأمور الإدارية بشكل سريع ودقيق حتى تخرج البطولة بأفضل شكل.