استفزاز أمريكي للجيش العربي السوري شمال دير الزور| تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام سورية أن البلاد شهدت تحليقا مكثفا لطيران الإحتلال الأمريكي فوق خطوط التماس مع وحدات الجيش العربي السوري في القرى السبعة شمال دير الزور.

ودخلت قافلة عسـكرية لقـوات الإحتلال الأمريكي عبر معـ.ـبر الوليد الغير شرعي ، قادمة من شمال العراق ، تتألف من 32 شاحنة تحمل معدات عسكرية ومواد لوجتية ومواد بتاء ومعدات طبية، وإتجهت نحو قاعدة الشدادي بريف الحسكة .



كما هبطت طائـ.ـرة شحن عسكرية لقـ.ـوات الإحتـ.ـلال الأمريكي بقاعدة روباريا الرحيبة بريف المالكية شمال الحسكة ، محملة بأسلحة وذخائر ، أفرغت حمولتها وأقلعت باتجاه العراق .

كما تحولت دورية عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد الإرهابية مؤلفة من 9 عربات مدرعة شوارع بلدة الخيل وذيبان بريف الزور الشرقي.

