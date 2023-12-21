صفقات محترمة.. نجم الزمالك السابق يضع روشتة ذهبية أمام مجلس الإدارة

علق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، علي حاجة نادي الزمالك خلال فترة الإجازة التي تبلغ مدتها شهرين.

وكتب عيد من خلال حسابه عبر اكس :" اول ماتش للزمالك بعد شهرين اللاعيبة تاخد اجازة اسبوع وترجع تكون فتحت القيد وجبت مدرب اجنبي وجبتلك بتاع ٤ او ٥ صفقات محترمة وسيب الراجل يشتغل احلي فترة اعداد علشان نلحق الموسم ..

‏الي نفع فيريرا اول ما جه ان الدوري قعدنا شهرين من غير لعب وده فرق كتير معانا في كل حاجة ..

وتابع :" ‏فرصة والله تلحق الموسم ببطولتين علي الاقل منهم الكونفدرالية الي هتتصعب الادوار الجاية ..‏سهلة اهي والله ".