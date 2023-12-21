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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحالف دولي يدعم توسعة ميناء دمياط بحزمة تمويلية قيمتها 455 مليون دولار

صدى البلد

في خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية، قام اتحاد دولي يضم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، ومؤسسة تمويل التنمية الألمانية DEG، وتعهدت شركة بروباركو بتقديم حزمة تمويل كبيرة بقيمة 455 مليون دولار أمريكي لتطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمصر.

 

بحسب التقرير المنشور فى موقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، يهدف التمويل إلى مضاعفة قدرة الميناء على الحاويات ثلاث مرات، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من قناة السويس مع وصلات طرق مباشرة إلى المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية ودلتا النيل.

 

ستقود تحالف محطات حاويات دمياط، وهي شركة ذات أغراض خاصة (SPV) أنشأتها يوروجيت، وكونتشيب إيطاليا، وهاباج لويد، ومجموعة إم إل سي، وشيب آند سي آر إي دبليو، تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة المحطة في إطار خطة مدتها 30 عامًا. 

 

يتضمن تفصيل حزمة التمويل مساهمات قدرها 125 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و120 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و100 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و60 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الألماني، و50 مليون دولار أمريكي من بروباركو.

 

أحد الجوانب البارزة للمشروع هو التزامه بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. سيقوم تحالف دمياط لمحطات الحاويات بمواءمة نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الخاص به مع المبادئ التوجيهية الصارمة التي وضعها المقرضون، مع التركيز على الصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية.

 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برنامج تدريب مهني لصالح السكان الذين يعيشون بالقرب من الميناء. وسيتم التركيز على خلق فرص عمل شاملة للجنسين، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع المتمثلة في توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية بحلول عام 2038.

 

منذ عام 2012، كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستثمرًا مهمًا في مصر، حيث ضخ ما يقرب من 11.2 مليار يورو في 170 مشروعًا، مع تخصيص ما يقرب من 80٪ للقطاع الخاص. ويؤكد هذا الاستثمار الأخير ثقة الكونسورتيوم في إمكانات ميناء دمياط وأهميته الاستراتيجية في تلبية الطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية.

 

ولا تهدف توسعة ميناء دمياط إلى المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمنطقة فحسب، بل ستعزز أيضًا مكانة مصر كلاعب رئيسي في مشهد التجارة البحرية العالمية.

دمياط ميناء دمياط محطة حاويات ثانية

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