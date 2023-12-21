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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجر يطرح 211 تحديثا لتطوير الكرة في العالم خلال قمة فيفا بجدة

أرسين فينجر
أرسين فينجر

قدم أرسين فينجر المستشار الفني ورئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي “فيفا” للاتحادت الأعضاء ، 211 مقترحا حديثا  حول تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في قمة الفيفا لكرة القدم 2023 المقامة في جدة على هامش فعاليات كأس العالم للأندية التي تنتهي غدا الجمعة بمباراتي الأهلي وأوراوا الياباني على المركز الثالث “برونزية” المونديال ، ومانشستر سيتي مع فلومنينسي البرازيلي على اللقب.

وناقش فينجر خطة تطوير المواهب في الفيفا والأكاديميات ومدربي المواهب وتفعيل المقترحات لتطوير كرة القدم على كافة المستويات

 

يذكر أن أرسين فينجر قدم مقترح لفيفا في وقت سابق لإدخال تغيير جوهري في قواعد التسلل وتم إقراره من المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB).

وتضمن التعديل على اعتبار المهاجم متسللا فقط في حالة تجاوز جسده بالكامل لآخر مدافع من الفريق المنافس، وليس بجزء من جسده كما كانت تنص القواعد سابقا.

وفي الوقت الحالي، يعتبر اللاعب متسللا إذا كان أي جزء من جسده -الذي يمكنه تسجيل هدف- متقدما على المدافع الأخير عند لعب الكرة، لكن الآن سيتغير ذلك، وهو ما من شأنه منح المهاجمين ميزة كبيرة وسيسهم في زيادة الأهداف خلال المباريات بشكل واضح.

وسيكون المستفيد الأكبر من التعديل المهاجمين السريعين، بينما سيتضرر منه المدافعون البطيئون الذين يعتمدون بشكل كبير على التمركز لمحاولة إيقاف هجمات المنافسين.

ووصفت صحيفة "ذا صن" هذا التعديل بأنه ضخم وثوري في عالم كرة القدم، مؤكدة أنه ستتم تجربته في بادئ الأمر ببعض الدول على غرار هولندا وإيطاليا والسويد، على أن يتم تعميمه فيما بعد، حال أثبتت التجارب نجاح التعديل.

أرسين فينجر
أرسين فينجر
أرسين فينجر
أرسين فينجر
أرسين فينجر
أرسين فينجر
أرسين فينجر
أرسين فينجر

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