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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يلبي دعوة “فيفا” على هامش مونديال الأندية

صدى البلد

 لبى وفد الأهلي بتكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للمشاركة في حفل العشاء المقام على هامش بطولة كأس العالم للأندية، التي تجري فعالياتها بالمملكة العربية السعودية.

وفد الأهلي ضم كلا من محسن صالح وزكريا ناصف عضوي لجنة التخطيط، وأحمد الطوخي مسئول التسويق بالقلعة الحمراء.

شارك في الحفل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي لـ«فيفا»، وفي مقدمتهم المصري المهندس هاني أبو ريدة، ورؤساء الاتحادات القارية، ورؤساء الاتحادات الأهلية، وممثلي وفود الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

يذكر أن فريق الأهلي يلتقي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف غدًا الجمعة بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية.

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