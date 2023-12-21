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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صوت نشاز.. الحكومة الفلسطينية تنتقد الفيتو الأمريكي بشأن وقف الحرب على غزة

ارشيفي
ارشيفي

 

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية أن هناك صوت وحيد نشاز في العالم وهو صوت الفيتو الأمريكي الذي لا يريد وقف الحرب على غزة، وهذا أمر معيب في تاريخ أمريكا.

وأضاف رئيس الوزراء د. محمد اشتية: لا زلنا ننتظر تدخل دول العالم في قضية أموال المقاصة.

وتابع : لم يعد لدى البنوك سيولة لإقراض الحكومة، ولو اقتضى الأمر منا أن نقتضر للمرة الأخيرة فسنفعل، قبل نهاية الشهر لصرف جزء من رواتب الموظفين (ما بين 50- 60%) من الراتب.

وفي تصريحات سابقة له؛ فقذ ذكر رئيس الوزراء محمد اشتية قائلا  "إسرائيل تريد سلطة تتخلى عن الاسـرى والشهـداء. نحن نقول هؤلاء أولادنا، نحن حكومة مسؤولة عن أبناء الشهداء والأسرى ضمير الحركة الوطنية الفلسطينيّة".

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