عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة بمحافظة قنا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا  بقرية المفرجية - مركز قوص "

وذلك فى اطار حرص إدارة جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعى، برعايةاللواء طيار  أشرف غريب الداودي محافظ قنا و محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى الفترة من ٢٦ الى ٢٨ من ديسمبر الجارى


تقام القافلة بتنسيق هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وإشراف السيد اللواء .حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كما يشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض و تضمن عيادات القافلة تخصصات" الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال و عظام و جلدية و قلب و مخ و أعصاب
و الرمد و الصدر و أمراض نساء" إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان.

بينما تشمل فاعليات القافلة عدد من حملات توعية و اختبارات للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة.

Jobs Education الهيئة العامة لتعليم الكبار التنمية الشاملة الصيدلة والتمريض العامة لتعليم الكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

ترشيحاتنا

وزير الري: إجراءات جديدة بشأن سد النهضة بعد فشل المفاوضات

بقوة 700 حصان .. شاهد أقوى تعديل لـ مرسيدس CLK 200

السجن المؤبد أوالمشدد عقوبة حرق مبان كائنة فى المدن أو القرى بالقانون

لنشرها الفجور.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر إمبراطورة كباريهات الهرم

أمريكا تعلن دعمها للمسودة الأخيرة لقرار مجلس الأمن بشأن غزة

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متصدقش الإعلانات.. تقارير تكشف عن التضليل في بيع نوع زبدة شهير بالأسواق

رجل ثلاثيني يثير الجدل بما حدث له بعد محاولته كتم العطس

اتغيرت 180 درجة.. شاهد حنان مطاوع بلوك جديد تشعل السوشيال ميديا

دراسة تكشف عن حاسة بالكلاب تتعرف بها على رائحة السرطان

فيديو

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ