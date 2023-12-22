جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة بمحافظة قنا



ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا بقرية المفرجية - مركز قوص "

وذلك فى اطار حرص إدارة جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعى، برعايةاللواء طيار أشرف غريب الداودي محافظ قنا و محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى الفترة من ٢٦ الى ٢٨ من ديسمبر الجارى



تقام القافلة بتنسيق هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وإشراف السيد اللواء .حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كما يشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض و تضمن عيادات القافلة تخصصات" الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال و عظام و جلدية و قلب و مخ و أعصاب

و الرمد و الصدر و أمراض نساء" إلى جانب صيدلية القافلة التى تقدم خدمتها الدوائيه بالمجان.

بينما تشمل فاعليات القافلة عدد من حملات توعية و اختبارات للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة.