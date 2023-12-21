استشهاد قيادي أمني كبير في فلسطين بنيران قوات الاحتلال

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية " صفا" أن المقدم مهدي العقاد مدير شرطة مركز خانيونس البلد استشهد في قصف منزل العائلة في منطقة الضابطة الجمركية بمنطقة معن شرقي خان يونس.

كما سقط أيضا 6 شهداء جرّاء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة العقاد في منطقة الضابطة الجمركية بمنطقة معن شرقي خان يونس.



كما اصيب مدير عام وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش أصيب بجروح وجميع أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزل شقيقته بجباليا البلد.

وذكرت صحيفة القدس الفلسطينية ان ابنة مدير عام عام وزارة الصحة بغزة استشهدت في ذاك القصف.

وفي تصريحات سابقة له؛ كان مدير عام وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش قد نوه الي انه ‏تم تصفية المنظومه الصحية في شمال غزه ، والمتبقي هو نقاط طبيه للاسعافات الاوليه، في مراكز الايواء (المدارس) .

كما أشار البرش إلى أنه تم قصف مركز جباليا الطبي ، وحرق سيارات الاسعاف المتواجده في المكان،وخروجه عن الخدمة.