الأنانية أبرزها.. بركات يكشف أسباب هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأنانية أحد أسباب هزيمة الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجماهير مازلت غاضبة من مباراة فلومينينسي.. كان في الإمكان أفضل مما كان".



وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "الأهلي كان يستحق التأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، واللعب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي".



وتابع: "النادي الأهلي قدّم بطولة جيدة حتى الآن.. وفاز على اتحاد جدة السعودي في مباراة رائعة، كان يستطيع فيها الفوز بأكثر من ثلاثية".



وأكمل: "فلومينينيسي فريق برازيلي، ويمثل أمريكا الجنوبية، ومع ذلك، الأهلي قدّم شوط أول رائع، ولا يقل عن المستوى الذي ظهر به الفريق أمام اتحاد جدة".



وتابع: "الفارق أن تركيز لاعبي الأهلي كان لمدة 90 دقيقة في مباراة الاتحاد، ولكن هذا ظهر في الشوط الأول فقط أمام فلومينينسي، الذي أظهر فيه الفريق مستوى جيد، وأهدر العديد من الفرص".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "قلة التركيز والتسرع وعدم التوفيق وبعض الأنانية كانوا أسباب الهزيمة أمام فلومينينسي.. الأهلي يستحق الوصول لنهائي كأس العالم للأندية".