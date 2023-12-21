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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحفي سوداني: 5 مقابر جماعية في ولاية واحدة منذ بداية الأزمة.. فيديو

السودان
السودان

تحدث الكاتب الصحفي عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، عن تطورات الأوضاع في السودان بعد تصاعد الاشتباكات وتفاقم الأزمة.

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وقال الكاتب الصحفي عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "لا آمال قريبة لإنهاء الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني والدعم السريع".

 

وأضاف الكاتب الصحفي عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية،: "الشعب السوداني يعاني من وضع إنساني صعب للغاية خاصة مع اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة".

 

وأشار: "هناك 5 مقابر جماعية في ولاية واحدة بالسودان منذ بداية الأزمة"، موضحا: "جرى رصد عدة آلاف من حالات الاغتصاب للنساء في ولاية الخرطوم وحدها".
 

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