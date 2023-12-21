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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير تركيا بالقاهرة: نعمل مع مصر على تحقيق وحدة وتكامل ليبيا

سفير تركيا بمصر
سفير تركيا بمصر

قال صالح موطلو، سفير تركيا بمصر، إن الحوار المستمر بين مصر وتركيا عن ليبيا والسودان وغزة، يؤدي إلى خلق الثقة بين الجانبين، وسيستمر التنسيق المشاورات بين الجانبين من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو ضمان ودعم وحدة وتكامل واستقرار ليبيا، وهذا نفس الأمر بالنسبة للسودان. 

حديث عن الأوضاع في ليبيا وتركيا

وأضاف "موطلو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أنه من المهم أن يكون هناك حوار بين كل الأطراف إذ أن ليبيا بالنسبة لمصر وتركيا كيان واحد، وبالتالي نحتاج لوحدة وتكامل ليبيا وتعزيز الحوار. 

وتابع سفير تركيا بالقاهرة، أن تركيا أولت مصر ثقة واهتماما كبيرا، وأيضا التقدير للدور الكبير والقيادي الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، وقوتها السياسية والدبلوماسية، والأمر أصبح مفهوم منطقيا أن بناء الثقة قد أفسح المجال لتوضيح سوء الفهم الذي كان قد حدث، "أنا متأكد أن السلطات المصرية وعلى المستوى الأعلى تؤمن بأن ليبيا يمكن أن تكون هي المنطقة التي يستطيع كلا من تركيا ومصر أن يتعاونا فيها ومن خلالها". 

سفير تركيا بمصر والسودان ليبيا برنامج يحدث في مصر شريف عامر

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