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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي ومكافآت حال الفوز ببرونزية المونديال

صدى البلد

علّق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+, على مباراة الأهلي المرتقبة أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار"  : "توجد الآن جلسات في النادي الأهلي بقيادة كبار الفريق، مثل محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، للحديث مع اللاعبين من أجل حصد البرونزية أمام أوراوا"

وأضاف :  "لا بديل عن الفوز، ومهم جدًا للنادي الأهلي تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المصرية".

وتابع : "المدير الفني، السويسري مارسيل كولر، أكد للاعبي النادي الأهلي أن فريق أوراوا الياباني قوي للغاية وبطل آسيا ومن المهم الفوز لتحقيق إنجاز جديد للنادي والعودة بالبرونزية".
 
وواصل : "من المتوقع وجود تغييرات في تشكيل الأهلي، وأبرزهم تواجد أفشة وديانج بشكل أساسي، واليوم تم عقد أكثر من جلسة معهم من قبل كولر وخالد بيبو مدير الكرة بالفريق".
 
واستهل :  "محمود الخطيب رئيس الأهلي، وعد اللاعبين بمكافأة حال حصد البرونزية وعدم تكرار ما حدث الموسم الماضي وخسارة المركز الثالث أمام فريق فلامنجو البرازيلي".
 
جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيواجه نظيره أوراوا الياباني، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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