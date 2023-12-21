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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب الصحفيين الفلسطينيين: تعرضنا لكل أنواع التهديد للتوقف عن نقل الحقيقة.. فيديو

نقيب الصحفيين الفلسطينيين
نقيب الصحفيين الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الصحفيين في فلسطين تعرضوا لكل أنواع التهديد للتوقف عن نقل الحقيقة.

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وأضاف الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الحرب في غزة شاملة ضد الصحفيين والإعلام الفلسطيني لتزييف الحقائق".

 

وأشار الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين،: "يعجز القلم والعقل عن استيعاب ما يحدث في غزة"، موضحا: "تم اعتقال 48 صحفيا في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، ويتبقى 33 معتقلا حتى الآن".

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