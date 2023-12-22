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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: الأهلي كان يستحق مواجهة السيتي في المونديال

صدى البلد


أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فلومينينسي البرازيلي استغل إهدار الأحمر للفرص في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.
 

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في المباريات الكبيرة عندما تهدر الفرص، ستستقبل الأهداف".


وأضاف: "فلومينينسي لعب بهدوء أكثر في الشوط الثاني، ولاعبو الأهلي انخفض المستوى البدني للاعبي الأحمر، استغل الفريق البرازيلي ذلك وأحرز الهدفين".


وتابع: "خبرات لاعبي فلومينينسي ظهرت في الشوط الثاني.. مندهش من حديث البعض عن معدل أعمارهم.. الفريق البرازيلي لديه ثنائي في خط الوسط رائعين".


وأكمل: "النادي الأهلي استحق أن يكون طرف في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي.. وما يحدث حينها يحدث، فالأهلي سبق له مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني".
 

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "لاعبو الأهلي يركزون الآن على تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الهزيمة أمام فلومينينسي".

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