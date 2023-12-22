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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم… قرار عاجل بشأن ضوابط التصريح للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بإنشاء مدارس… وننشر تفاصيل شركة صندوق مصر لدعم التعليم وهيئة تطوير الجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير يكشف لـ “صدى البلد” أهمية التعاون الدولي في تعزيز جودة البحث العلمي

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على أهمية التعاون الدولي كوسيلة حيوية لتعزيز جودة البحث العلمي وتوسيع نطاق تأثيره عبر الحدود، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ما يساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة.

لبحث متطلباتهم.. رئيس جامعة سوهاج يلتقي بالطلاب الوافدين من السودان

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع عدد من الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية الطب، وذلك لبحث متطلباتهم واحتياجاتهم، خلال الفترة القادمة، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالمقر القديم.

قرار عاجل بشأن ضوابط التصريح للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بإنشاء مدارس

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية، وهي مدارس غير نظامية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية، والمتسربين من التعليم وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بتلك المدارس، وهي مرحلة منتهية مدتها ست سنوات توازي الحلقة الابتدائية بالتعليم العام، والتعليم بها مجاني.

ننشر تفاصيل شركة "صندوق مصر لدعم التعليم" و"هيئة تطوير الجامعات

كشف الدكتور أيمن عاشور،  وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل دور هيئة دعم وتطوير الجامعات، كهيئة اقتصادية تهدف إلى تحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية، والجامعات الدولية المرموقة .

تكليف الدكتور عبدالوهاب عزت بتسيير أعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور عبدالوهاب عزت محمد عبدالوهاب الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، بتسيير أعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة.

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