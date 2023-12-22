أحمد جعفر: شيكابالا كان يستحق الانضمام للمنتخب



قال أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، أن بطولة الأمم الأفريقية ستكون الاختبار الحقيقي لروي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه تعجب من ضم بعض اللاعبين للقائمة الأولية.



وأشار أحمد جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن شيكابالا يقدم موسم جيد مع الزمالك، وكان يستحق الإنضمام للمنتخب، وإذا كان البعض يتحدث عن عامل السن، ففيتوريا ضم عبد الله السعيد للقائمة.



وحول مباراة الزمالك وساجرادا، أكد جعفر أن الزمالك حقق المطلوب في المباراة، ونجح بالخروج بنقطة التعادل التي أهلته لربع النهائي.

وأثنى جعفر على ما قدمه معتمد جمال، مشيرًا إلى أنه لعب بالطريقة المناسبة، في ظل الظروف الصعبة والغيابات والإصابات التي يعاني منها الفريق.